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Командование США поздравило с Днём ВВС изображением с российскими Су-27

На ошибку обратили внимание пользователи, а глава "Роскосмоса" процитировал запись с ироничным комментарием.

19 сентября, 13:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Southcom/status/1439212945603547144" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Southern Command</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Southern Command

Южное командование Министерства обороны США поздравило ВВС страны с днём формирования изображением с силуэтами российских истребителей Су-27. Соответствующая запись появилась 18 сентября в твиттере ведомства.

"С днём рождения, ВВС США!" — гласит надпись на открытке, на которой видны белые очертания трёх Су-27, вздымающих в небо на сине-красных столбах реактивного пламени.

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Ошибку заметили пользователи, указав на неё в комментариях к записи. А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин процитировал твит, написав: "Прекрасная картинка в День оружейника России".

Напомним, ВВС США были сформированы 18 сентября 1947 года, до этого военно-воздушные силы находились в составе американской армии.

А ранее в США рассказали о лишающем Россию преимущества оружии. Военный обозреватель Крис Осборн отметил, что комплекс можно применять как сухопутным войскам, так и флоту. А боеголовка подходит для наземных и морских атак.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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