Командование США поздравило с Днём ВВС изображением с российскими Су-27

Южное командование Министерства обороны США поздравило ВВС страны с днём формирования изображением с силуэтами российских истребителей Су-27. Соответствующая запись появилась 18 сентября в твиттере ведомства.

"С днём рождения, ВВС США!" — гласит надпись на открытке, на которой видны белые очертания трёх Су-27, вздымающих в небо на сине-красных столбах реактивного пламени.

Ошибку заметили пользователи, указав на неё в комментариях к записи. А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин процитировал твит, написав: "Прекрасная картинка в День оружейника России".

Напомним, ВВС США были сформированы 18 сентября 1947 года, до этого военно-воздушные силы находились в составе американской армии.