Командование США поздравило с Днём ВВС изображением с российскими Су-27
На ошибку обратили внимание пользователи, а глава "Роскосмоса" процитировал запись с ироничным комментарием.
Фото © Twitter / U.S. Southern Command
Южное командование Министерства обороны США поздравило ВВС страны с днём формирования изображением с силуэтами российских истребителей Су-27. Соответствующая запись появилась 18 сентября в твиттере ведомства.
"С днём рождения, ВВС США!" — гласит надпись на открытке, на которой видны белые очертания трёх Су-27, вздымающих в небо на сине-красных столбах реактивного пламени.
Ошибку заметили пользователи, указав на неё в комментариях к записи. А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин процитировал твит, написав: "Прекрасная картинка в День оружейника России".
Напомним, ВВС США были сформированы 18 сентября 1947 года, до этого военно-воздушные силы находились в составе американской армии.
А ранее в США рассказали о лишающем Россию преимущества оружии. Военный обозреватель Крис Осборн отметил, что комплекс можно применять как сухопутным войскам, так и флоту. А боеголовка подходит для наземных и морских атак.
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