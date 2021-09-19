Иммунолог рассказал, кто из ковидных пациентов менее заразен

Пациенты с бессимптомным течением CoViD-19 не так заразны, как те, кто переносит эту болезнь в лёгкой и тяжёлой форме. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Те, кто переносит CoViD-19 бессимптомно, заразны в несколько меньшей степени, потому что они не являются носителями вируса, хотя у них и идёт вирусовыделение. Условно говоря, для заражения нужно подольше пообщаться с таким человеком", — объяснил иммунолог Крючков.

Он уточнил, что период заразности у бессимптомников длится всего от двух до четырёх дней, так как вирус в их организме исчезает быстрее. При этом те, кто болеет "в открытую", способны заражать окружающих до десяти дней.

В свою очередь врач-эпидемиолог Эдуард Шунков подчеркнул, что науке до сих пор точно не известно, на каком этапе заражения человек становится опасен для других. Он уточнил, что по логике опасный период происходит, когда организм заболевшего выпускает вирусные частицы. Но не очень понятно, на каком этапе происходит их выброс и в каком количестве они выходят из организма людей, болеющих бессимптомно или тяжело.

"Наблюдение и медицинская помощь сейчас ведётся за лицами, которые проявляют хоть какую-то симптоматику, исследованием же людей с бессимптомным течением болезни никто не занимался", — добавил Шунков.

Он уточнил, что, предположительно, в случае с людьми с бессимптомным течением болезни снижена вероятность распространения инфекции. При этом науке известны случаи, когда пациенты без признаков ковида заражали окружающих людей.