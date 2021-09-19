Губернатор Ростовской области Голубев под пение ансамбля проголосовал на думских выборах
Немалая часть жителей Дона предпочла электронное голосование, заметил глава региона. Заявки на него подало около 300 тысяч человек, проголосовало уже 268 тысяч избирателей.
Фото © LIFE
Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Видео предоставлено Лайфу
Губернатор Ростовской области, член высшего совета "Единой России" Василий Голубев отдал голос на выборах депутатов Госдумы. Гражданский долг он исполнил в посёлке Водопадном Большелогского сельского поселения Аксайского района, на избирательном участке № 152. Вместе с ним проголосовала и его супруга Ольга.
"Думаю, что сегодня Ростовская область придёт на избирательные участки активнее. У многих была возможность проголосовать в предыдущие два дня, а также дистанционно. И немалая часть жителей Дона предпочла электронное голосование. Подало заявки на дистанционное голосование около 300 тысяч избирателей, уже проголосовало 268 тысяч из них", — рассказал донской губернатор.
Ранее проголосовал на думских выборах председатель Заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Ищенко. По его словам, от активности населения и его требовательного подхода зависит развитие страны, городов и районов.
На Кубани казачья семья призвала не залёживаться дома и пришла на думские выборы в народных костюмах
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0