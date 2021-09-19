Губернатор Ростовской области Голубев под пение ансамбля проголосовал на думских выборах

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Видео предоставлено Лайфу

Губернатор Ростовской области, член высшего совета "Единой России" Василий Голубев отдал голос на выборах депутатов Госдумы. Гражданский долг он исполнил в посёлке Водопадном Большелогского сельского поселения Аксайского района, на избирательном участке № 152. Вместе с ним проголосовала и его супруга Ольга.

"Думаю, что сегодня Ростовская область придёт на избирательные участки активнее. У многих была возможность проголосовать в предыдущие два дня, а также дистанционно. И немалая часть жителей Дона предпочла электронное голосование. Подало заявки на дистанционное голосование около 300 тысяч избирателей, уже проголосовало 268 тысяч из них", — рассказал донской губернатор.

Ранее проголосовал на думских выборах председатель Заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Ищенко. По его словам, от активности населения и его требовательного подхода зависит развитие страны, городов и районов.