Экзитпол: Дегтярёв лидирует на выборах губернатора Хабаровского края с результатом более 60%

За Дегтярёва, представляющего ЛДПР, отдали голос 61,6% избирателей, за Марину Ким, избираемую от партии "Справедливая Россия — За правду", — 24,4%, за Владимира Парфёнова из Партии пенсионеров — 8,2%, за Бабека Мамедова от партии "Родина" — 3,2%. Оставшиеся 2,6% бюллетеней были признаны недействительными.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.