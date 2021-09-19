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Экзитпол: Дегтярёв лидирует на выборах губернатора Хабаровского края с результатом более 60%

За Марину Ким, представляющую партию "Справедливая Россия — За правду", отдали голоса 24,4% избирателей, говорится в материалах ФОМ.

19 сентября, 13:04

Фото © "ВКонтакте" / Михаил Дегтярёв

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв лидирует на выборах главы региона с 61,6% голосов. Такая информация следует из опубликованных в воскресенье результатов экзитпола Фонда общественного мнения (ФОМ).

За Дегтярёва, представляющего ЛДПР, отдали голос 61,6% избирателей, за Марину Ким, избираемую от партии "Справедливая Россия — За правду", — 24,4%, за Владимира Парфёнова из Партии пенсионеров — 8,2%, за Бабека Мамедова от партии "Родина" — 3,2%. Оставшиеся 2,6% бюллетеней были признаны недействительными.

Эксперт — об активности избирателей в ДФО: Хорошая явка с акцентом на региональные особенности

Эксперт — об активности избирателей в ДФО: Хорошая явка с акцентом на региональные особенности

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Помимо депутатов Госдумы жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае, как уже рассказывал Лайф, прошли выборы губернатора.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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