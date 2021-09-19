Глава Кубани проголосовал на думских выборах и призвал граждан последовать его примеру. Видео © Telegram / Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проголосовал на думских выборах. На избирательный участок глава региона пришёл вместе с супругой. А после прохождения процедуры волеизъявления руководитель края призвал граждан воспользоваться своим избирательным правом.

"Я воспользовался своим правом проголосовать и отдать свой голос за партию, за человека. Нам нужны новые победы для того, чтобы жизнь стала ещё лучше. Так давайте это делать! И для начала давайте просто придём и проголосуем", — сказал Кондратьев.

Он также вспомнил, как в детстве приходил на выборы вместе с родителями. По его словам, на избирательных участках всегда было много людей, потому что никто из них не был безучастным и равнодушным. И сейчас гражданам нужно следовать примеру предков, кто бы что ни говорил.