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Посол Антонов: Замгоссекретаря США Нуланд пока не выдали российскую визу

Ранее СМИ сообщили, что текущей осенью американский политик планирует посетить Россию.

19 сентября, 13:00
<p>Виктория Нуланд. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UnderSecStateP/status/1433074412245463041" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Under Secretary Victoria Nuland</a></p>

Виктория Нуланд. Фото © Twitter / Under Secretary Victoria Nuland

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пока не получила визу для посещения России. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

"Визу не выдали", — ответил дипломат на соответствующий вопрос, передаёт ТАСС.

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Напомним, о визите Виктории Нуланд в Россию текущей осенью ранее сообщили "Интерфакс" и "Коммерсант", ссылаясь на источники. Точная дата пока не известна, однако речь может идти о ноябре.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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