Посол Антонов: Замгоссекретаря США Нуланд пока не выдали российскую визу

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пока не получила визу для посещения России. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

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Напомним, о визите Виктории Нуланд в Россию текущей осенью ранее сообщили "Интерфакс" и "Коммерсант", ссылаясь на источники. Точная дата пока не известна, однако речь может идти о ноябре.