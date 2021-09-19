Посол Антонов: Замгоссекретаря США Нуланд пока не выдали российскую визу
Ранее СМИ сообщили, что текущей осенью американский политик планирует посетить Россию.
Виктория Нуланд. Фото © Twitter / Under Secretary Victoria Nuland
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пока не получила визу для посещения России. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
"Визу не выдали", — ответил дипломат на соответствующий вопрос, передаёт ТАСС.
Напомним, о визите Виктории Нуланд в Россию текущей осенью ранее сообщили "Интерфакс" и "Коммерсант", ссылаясь на источники. Точная дата пока не известна, однако речь может идти о ноябре.
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