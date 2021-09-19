Лариса Долина проголосовала на выборах в Госдуму в Москве
Артистка была немногословна и после процедуры волеизъявления покинула избирательный участок, поблагодарив членов комиссии.
Лариса Долина проголосовала на думских выборах в Москве. Видео предоставлено Лайфу
Народная артистка России Лариса Долина проголосовала на выборах депутатов Госдумы РФ. Гражданский долг эстрадная певица исполнила на одном из избирательных участков в Москве.
Долина была немногословна и после процедуры волеизъявления покинула избирательный участок, поблагодарив членов комиссии. Стоит отметить, что на голосовании были строго соблюдены все санитарные нормы — сотрудники комиссии были в средствах индивидуальной защиты.
А ранее актёр Михаил Боярский проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и парламента Санкт-Петербурга на одном из избирательных участков города. Артист также охотно поделился с журналистами, чего ждёт от новой законодательной власти.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0