Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Неверов проголосовал на выборах
Парламентарий во время посещения участка в Смоленске напомнил о важности всего процесса и заметил, что отдал голос по месту прописки.
Фото © Сайт Госдумы
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на избирательном участке в Смоленске.
"Голосовать очень важно. Проголосовал по месту своей прописки", — уточнил он.
А ранее Лайф рассказывал, что глава Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал на думских выборах и призвал граждан последовать его примеру. На избирательный участок глава региона пришёл вместе с супругой.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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