НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Неверов проголосовал на выборах

Парламентарий во время посещения участка в Смоленске напомнил о важности всего процесса и заметил, что отдал голос по месту прописки.

19 сентября, 13:30
<p>Фото © Сайт Госдумы</p>

Фото © Сайт Госдумы

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на избирательном участке в Смоленске.

"Голосовать очень важно. Проголосовал по месту своей прописки", — уточнил он.

Председатель Заксобрания Ростовской области проголосовал на думских выборах

Председатель Заксобрания Ростовской области проголосовал на думских выборах

А ранее Лайф рассказывал, что глава Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал на думских выборах и призвал граждан последовать его примеру. На избирательный участок глава региона пришёл вместе с супругой.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Подумают, что депутат нарушает": Неверов объяснил обращение в МВД из-за подделки номеров своей служебной машины

24 июня, 11:32

Россия не получила ответа от США на запрос о безопасности избирательного участка в Нью-Йорке

сегодня в 13:47

Пётр Толстой рассказал Лайфу, почему решил голосовать очно в третий день выборов в ГД

сегодня в 13:42

В Москве побит рекорд по числу проголосовавших на выборах онлайн

сегодня в 13:38

Патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный собор Александра Невского

сегодня в 13:35

Новости партнеров

Layer 1