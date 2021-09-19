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В Москве побит рекорд по числу проголосовавших на выборах онлайн

Предыдущее достижение было установлено в прошлом году во время голосования по поправкам к конституции.

19 сентября, 13:38
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Дистанционным электронным голосованием в Москве воспользовалось 93,4% тех, кто подал соответствующее заявление, что является новым рекордом. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

"Явка 93,4%. На онлайн-голосовании в Москве [она] побила прошлогодний рекорд", — сказано в телеграм-канале штаба.

Предыдущий рекорд был установлен в ходе голосования по поправкам к конституции в 2020 году, когда явка составила 93,02%.

Свыше 87% избирателей воспользовались онлайн-голосованием в шести регионах России

Свыше 87% избирателей воспользовались онлайн-голосованием в шести регионах России

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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