В Москве побит рекорд по числу проголосовавших на выборах онлайн

Дистанционным электронным голосованием в Москве воспользовалось 93,4% тех, кто подал соответствующее заявление, что является новым рекордом. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

"Явка 93,4%. На онлайн-голосовании в Москве [она] побила прошлогодний рекорд", — сказано в телеграм-канале штаба.

Предыдущий рекорд был установлен в ходе голосования по поправкам к конституции в 2020 году, когда явка составила 93,02%.