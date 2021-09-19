Россия не получила ответа от США на запрос о безопасности избирательного участка в Нью-Йорке

США не ответили на запрос России об обеспечении дополнительной безопасности территории вокруг Генерального консульства в Нью-Йорке, где организован избирательный участок по выборам депутатов Госдумы РФ. Об этом сообщил журналистам генконсул России Сергей Овсянников.

"На запрос обеспечить безопасность в случае возможных каких-то сложностей во время процедуры голосования ответа не было даже по Интернету. На наше письмо не было ответа о том, будет, как и обычно, полиция или не будет. Мы просили, это было сделано ещё в четверг и в пятницу", — сказал Овсянников.

Ранее Лайф сообщал, что голосование на выборах в Госдуму началось в США 19 сентября в 8:00 по местному времени (15:00 мск). Думские выборы на территории Америки проводятся лишь один день из-за роста случаев заболевания ковидом, уточнил ранее российский посол Анатолий Антонов.