Россия не получила ответа от США на запрос о безопасности избирательного участка в Нью-Йорке
Генконсул РФ отметил, что соответствующий запрос был направлен ещё в четверг и пятницу — за несколько дней до начала думских выборов на территории Штатов.
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США не ответили на запрос России об обеспечении дополнительной безопасности территории вокруг Генерального консульства в Нью-Йорке, где организован избирательный участок по выборам депутатов Госдумы РФ. Об этом сообщил журналистам генконсул России Сергей Овсянников.
"На запрос обеспечить безопасность в случае возможных каких-то сложностей во время процедуры голосования ответа не было даже по Интернету. На наше письмо не было ответа о том, будет, как и обычно, полиция или не будет. Мы просили, это было сделано ещё в четверг и в пятницу", — сказал Овсянников.
Ранее Лайф сообщал, что голосование на выборах в Госдуму началось в США 19 сентября в 8:00 по местному времени (15:00 мск). Думские выборы на территории Америки проводятся лишь один день из-за роста случаев заболевания ковидом, уточнил ранее российский посол Анатолий Антонов.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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