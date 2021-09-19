Байден и Макрон обсудят срыв Австралией сделки по подлодкам

Президент США Джо Байден предложил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону обсудить действия Австралии, которая разорвала контракт по подлодкам с компанией Naval Group. Об этом сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.