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Байден и Макрон обсудят срыв Австралией сделки по подлодкам

Отмечается, что разговор двух президентов пройдёт по телефону и состоится в ближайшие дни.

19 сентября, 13:57
<p>Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci / ЕРА / YOAN VALAT</p>

Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci / ЕРА / YOAN VALAT

Президент США Джо Байден предложил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону обсудить действия Австралии, которая разорвала контракт по подлодкам с компанией Naval Group. Об этом сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

"Телефонный разговор состоится в самые ближайшие дни", — заявил Атталь в эфире телеканала BFMTV.

Детали сделки по подлодкам утверждали "под носом" у Макрона на саммите G7

Детали сделки по подлодкам утверждали "под носом" у Макрона на саммите G7

Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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