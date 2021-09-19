Депардьё в Париже проголосовал на выборах в Госдуму и назвал это своим долгом

Депардьё проголосовал на выборах в Госдуму и назвал это своим долгом. Видео Twitter / МИД РФ

Известный французский актёр Жерар Депардьё, получивший российское гражданство в 2013 году, проголосовал на думских выборах. Свой голос он отдал на избирательном участке в Посольстве России во Франции, сообщается на странице МИД РФ в "Твиттере". После прохождения процедуры волеизъявления 72-летний артист поделился с журналистами впечатлениями.

"Я проголосовал, потому что это мой долг. Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным", — сказал Депардьё.

Ранее сообщалось, что явка на выборы в России превысила 40%. Сейчас в стране проходит заключительный день голосования, а в ряде регионов уже закрылись избирательные участки. В этих субъектах РФ уже начат подсчёт голосов. Он будет идти непрерывно до установления результатов.