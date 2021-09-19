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Депардьё в Париже проголосовал на выборах в Госдуму и назвал это своим долгом

Получивший гражданство РФ 72-летний актёр также заявил, что восхищается Россией и её президентом.

19 сентября, 14:10

Депардьё проголосовал на выборах в Госдуму и назвал это своим долгом. Видео Twitter / МИД РФ

Известный французский актёр Жерар Депардьё, получивший российское гражданство в 2013 году, проголосовал на думских выборах. Свой голос он отдал на избирательном участке в Посольстве России во Франции, сообщается на странице МИД РФ в "Твиттере". После прохождения процедуры волеизъявления 72-летний артист поделился с журналистами впечатлениями.

"Я проголосовал, потому что это мой долг. Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным", — сказал Депардьё.

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Ранее сообщалось, что явка на выборы в России превысила 40%. Сейчас в стране проходит заключительный день голосования, а в ряде регионов уже закрылись избирательные участки. В этих субъектах РФ уже начат подсчёт голосов. Он будет идти непрерывно до установления результатов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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