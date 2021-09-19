Памфилова предложила ввести неделю каникул в школах в октябре для проведения выборов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступила за то, чтобы продумать единую каникулярную неделю в школах в октябре и проводить единый день голосования именно в этот период. Таким мнением она поделилась в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

"Октябрь считается самым маломобильным месяцем. В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть, понятно, что не во всех. Если где-то к единому знаменателю <…> в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю [в октябре], то можно было бы проводить [выборы] без больших потерь", — отметила Памфилова.

Она добавила, что будет обсуждать эту идею с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Лайф сообщал, что Памфилова обсудит проблему организации трёхдневного голосования в школах. Председатель ЦИК отметила, что такой формат выборов приживается, а значит, необходимо поднять вопрос, как эффективно развести процессы обучения и голосования.