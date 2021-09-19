Памфилова предложила ввести неделю каникул в школах в октябре для проведения выборов
Глава ЦИК отметила, что второй осенний месяц является самым маломобильным. По её словам, проводить голосование именно в этот период можно было бы "без больших потерь".
Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступила за то, чтобы продумать единую каникулярную неделю в школах в октябре и проводить единый день голосования именно в этот период. Таким мнением она поделилась в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
"Октябрь считается самым маломобильным месяцем. В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть, понятно, что не во всех. Если где-то к единому знаменателю <…> в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю [в октябре], то можно было бы проводить [выборы] без больших потерь", — отметила Памфилова.
Она добавила, что будет обсуждать эту идею с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Лайф сообщал, что Памфилова обсудит проблему организации трёхдневного голосования в школах. Председатель ЦИК отметила, что такой формат выборов приживается, а значит, необходимо поднять вопрос, как эффективно развести процессы обучения и голосования.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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