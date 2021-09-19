В Москве на избирательном участке задержали наблюдателя, пытавшегося вбросить кипу бюллетеней
Молодой человек — участник команды Анастасии Удальцовой от КПРФ. Пачку фейковых бланков он планировал вкинуть и за партию "Яблоко".
Фото © t.me/gosdumaem
На одном из избирательных участков Москвы полиция задержала нарушителя, планировавшего совершить вброс бюллетеней. Видео © t.me/gosdumaem
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя, пытавшегося совершить вброс бюллетеней на УИК № 1840. Об этом сообщает телеграм-канал "Огосдумевшие".
На кадрах, появившихся в Сети, видно, что молодого мужчину выводит с избирательного участка сотрудник полиции. Отмечается, что задержанный является наблюдателем от команды Анастасии Удальцовой из партии КПРФ. Соответственно, вброс он пытался делать в её пользу, а также за партию "Яблоко". Сами бюллетени полиция изъяла.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что фейковых вбросов на выборах больше, чем сигналов о нарушениях. Вся не соответствующая действительности информация разоблачается, подчеркнула она. Желающих покачать ситуацию, повлиять на Россию извне, много, резюмировала она.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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