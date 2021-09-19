Явка при онлайн-голосовании в Москве превысила 95%
У избирателей осталось менее двух часов, чтобы отдать свой голос в дистанционном формате.
Фото © Pexels
Дистанционным электронным голосованием на выборах в Госдуму в Москве воспользовалось уже более 95% от числа тех, кто подал соответствующее заявление. Об этом свидетельствуют данные сайта наблюдения за ДЭГ.
"Явка 95,1%", — следует из данных, проголосовало свыше 1 915 000 жителей столицы.
Напомним, что явка уже побила рекорд, который был установлен в прошлом году при голосовании по поправкам к конституции и составлял 93,02%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0