Явка при онлайн-голосовании в Москве превысила 95%

Дистанционным электронным голосованием на выборах в Госдуму в Москве воспользовалось уже более 95% от числа тех, кто подал соответствующее заявление. Об этом свидетельствуют данные сайта наблюдения за ДЭГ.

"Явка 95,1%", — следует из данных, проголосовало свыше 1 915 000 жителей столицы.

Напомним, что явка уже побила рекорд, который был установлен в прошлом году при голосовании по поправкам к конституции и составлял 93,02%.