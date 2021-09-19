Экипаж с актрисой Пересильд провёл первую тренировку на Байконуре перед полётом на орбиту

Основной и дублирующий экипажи, которым предстоит отправиться на МКС, где будут проводиться съёмки фильма "Вызов", провели первую предполётную тренировку на Байконуре. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"19 сентября прошла первая тренировка основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" к предстоящему полёту по программе 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию", — сказано в записи на сайте госкорпорации.











Они примерили полётные скафандры "Сокол КВ-2", протестировали их на герметичность и заняли места в корабле "Союз МС-19", после чего ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате и выполнили работу с оборудованием, с которым предстоит иметь дело на борту МКС.

Отмечается, что дальнейшие занятия участников экспедиции включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля "Союз МС" к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры.