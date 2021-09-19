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Экипаж с актрисой Пересильд провёл первую тренировку на Байконуре перед полётом на орбиту

На космодроме участники экспедиции примерили полётные скафандры "Сокол КВ-2", протестировали их на герметичность и заняли места в корабле "Союз МС-19".

19 сентября, 15:39
<p>Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/32626/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Фото © "Роскосмос"

Основной и дублирующий экипажи, которым предстоит отправиться на МКС, где будут проводиться съёмки фильма "Вызов", провели первую предполётную тренировку на Байконуре. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"19 сентября прошла первая тренировка основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" к предстоящему полёту по программе 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию", — сказано в записи на сайте госкорпорации.

  • Фото © "Роскосмос"
    Фото © "Роскосмос"
  • Фото © "Роскосмос"
    Фото © "Роскосмос"
  • Фото © "Роскосмос"
    Фото © "Роскосмос"
  • Фото © "Роскосмос"
    Фото © "Роскосмос"
  • Фото © "Роскосмос"
    Фото © "Роскосмос"

Фото © "Роскосмос"

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Телевизор, шахматы и шашки: Космонавт рассказал, чем займётся экипаж с актрисой Пересильд на Байконуре

Телевизор, шахматы и шашки: Космонавт рассказал, чем займётся экипаж с актрисой Пересильд на Байконуре

Они примерили полётные скафандры "Сокол КВ-2", протестировали их на герметичность и заняли места в корабле "Союз МС-19", после чего ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате и выполнили работу с оборудованием, с которым предстоит иметь дело на борту МКС.

Отмечается, что дальнейшие занятия участников экспедиции включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля "Союз МС" к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры.

Орбиту МКС увеличили для приёма "Союза МС-19" с Пересильд

Орбиту МКС увеличили для приёма "Союза МС-19" с Пересильд

Напомним, старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В экипаж войдёт съёмочная группа фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе. Ранее команда успешно выполнила экзаменационные тренировки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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