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Глава отделения справороссов заявил о неверном информировании Миронова о нарушениях в Башкирии

По его словам, происходящее сейчас — это попытка "захватить власть" в региональном отделении "некоторыми персонажами".

19 сентября, 15:46
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Заявления лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова о недопуске наблюдателей от партии на участки в Башкирии связаны с неверным информированием, никаких нарушений нет. Об этом сообщил глава регионального отделения партии Юрий Игнатьев в беседе с ТАСС.

"Руководителя партии, скорее всего, немного неправильно информируют о том, что происходит в республике. Но, несмотря на внутренние разногласия, люди сидят на местах, всё, в принципе, нормально. То, что сейчас происходит: некоторые персонажи пытаются "захватить власть" [в региональном отделении], и они не совсем правильно информируют федеральный центр", — отметил Игнатьев.

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Он добавил, что пытается наладить связь с лидером партии.

Ранее Сергей Миронов подал в ЦИК жалобу на то, что в Башкирии на ряд участков якобы не допускают наблюдателей и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. При этом, по словам Игнатьева, выборный процесс проходит в рамках закона, однако существуют ситуации, когда приходят наблюдатели от партии "с какими-то подписями, какими-то непонятными бумагами".

Председатель республиканского ЦИК Илона Макаренко рассказала, что на 13 сентября — последний день подачи списков наблюдателей — от "Справедливой России — За правду" поступило несколько таких перечней. А поскольку региональное отделение партии, в соответствии с данными Минюста, возглавляет Игнатьев, он поручил пускать на участки только наблюдателей из его списка.

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Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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