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Памфилова заявила, что явка на выборы для ЦИК не имеет принципиального значения

По словам главы Центризбиркома, главное, чтобы люди голосовали на участках, электронно и на дому добровольно.

19 сентября, 15:55
<p>Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что для ЦИК явка на выборы не имеет принципиального значения. Об этом она сказала в интервью телеканалу "Россия 24".

"Самое главное, чтобы люди добровольно приходили на избирательные участки или голосовали на дому", — подчеркнула Памфилова.

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Она также отметила, что достаточно высокая явка на выборы в Госдуму в этом году обусловлена в том числе высоким уровнем информированности граждан о проходящих электоральных процессах. По словам главы ЦИК, с учётом пандемии было организовано довольно много сервисов, чтобы донести до избирателей информацию, где и когда они могут голосовать и какие у них есть возможности.

Отметим, что на 18:00 явка на выборах составила 45,15%. В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%.

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Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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