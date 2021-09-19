Памфилова заявила, что явка на выборы для ЦИК не имеет принципиального значения
По словам главы Центризбиркома, главное, чтобы люди голосовали на участках, электронно и на дому добровольно.
Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что для ЦИК явка на выборы не имеет принципиального значения. Об этом она сказала в интервью телеканалу "Россия 24".
"Самое главное, чтобы люди добровольно приходили на избирательные участки или голосовали на дому", — подчеркнула Памфилова.
Она также отметила, что достаточно высокая явка на выборы в Госдуму в этом году обусловлена в том числе высоким уровнем информированности граждан о проходящих электоральных процессах. По словам главы ЦИК, с учётом пандемии было организовано довольно много сервисов, чтобы донести до избирателей информацию, где и когда они могут голосовать и какие у них есть возможности.
Отметим, что на 18:00 явка на выборах составила 45,15%. В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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