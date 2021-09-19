Памфилова заявила, что явка на выборы для ЦИК не имеет принципиального значения

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что для ЦИК явка на выборы не имеет принципиального значения. Об этом она сказала в интервью телеканалу "Россия 24".

"Самое главное, чтобы люди добровольно приходили на избирательные участки или голосовали на дому", — подчеркнула Памфилова.

Она также отметила, что достаточно высокая явка на выборы в Госдуму в этом году обусловлена в том числе высоким уровнем информированности граждан о проходящих электоральных процессах. По словам главы ЦИК, с учётом пандемии было организовано довольно много сервисов, чтобы донести до избирателей информацию, где и когда они могут голосовать и какие у них есть возможности.

Отметим, что на 18:00 явка на выборах составила 45,15%. В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%.