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Партия прямой демократии набирает 6,78% на выборах в Заксобрание ЕАО

"Справедливая Россия — За правду", "Коммунисты России" и "Родина" не набрали 5%.

19 сентября, 15:58

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Партия прямой демократии набирает 6,78% голосов на выборах в Законодательное собрание Еврейской автономной области по итогам обработки 23,5% протоколов. Таковы данные информационного центра ЦИК РФ.

Лидирует "Единая Россия" с 57,36% голосов, следом идёт КПРФ — 16,47%. У ЛДПР пока 7,88%, у Партии прямой демократии — 6,78%. "Справедливая Россия — За правду", "Коммунисты России" и "Родина" не набрали 5%.

Ранее Лайф сообщал о закрытии избирательных участков во всех регионах Уральского федерального округа, Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье. По данным региональных избиркомов, голосование на выборах прошло без серьёзных нарушений.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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