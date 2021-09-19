Партия прямой демократии набирает 6,78% на выборах в Заксобрание ЕАО

Лидирует "Единая Россия" с 57,36% голосов, следом идёт КПРФ — 16,47%. У ЛДПР пока 7,88%, у Партии прямой демократии — 6,78%. "Справедливая Россия — За правду", "Коммунисты России" и "Родина" не набрали 5%.

Ранее Лайф сообщал о закрытии избирательных участков во всех регионах Уральского федерального округа, Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье. По данным региональных избиркомов, голосование на выборах прошло без серьёзных нарушений.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.