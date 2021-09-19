Явка на думские выборы в России превысила 45%
Отметим, что в 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%.
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В России явка на выборы в Госдуму на 18:00 19 сентября по Москве составила 45,15%. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Сейчас объявлю вам явку по выборам в Госдуму — 45,15% на 18:00", — сказала Памфилова.
Отметим, что в 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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