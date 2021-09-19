Нарушений на выборах в России стало "на порядок меньше", заявила Памфилова
При этом глава Центризбиркома подчеркнула, что каждое из них невозможно скрыть. Она охарактеризовала российскую избирательную систему как одну из самых прозрачных в мире.
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что нарушений на выборах в России стало на порядок меньше по сравнению с показателями предыдущих избирательных циклов. Об этом она сказала в интервью телеканалу "Россия 24".
"Нарушений стало на порядок меньше, гораздо меньше, но каждое из них невозможно скрыть", — подчеркнула Памфилова.
Она также заявила, что российская избирательная система является "одной из самых, если не самой прозрачной в мире".
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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