Нарушений на выборах в России стало "на порядок меньше", заявила Памфилова

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что нарушений на выборах в России стало на порядок меньше по сравнению с показателями предыдущих избирательных циклов. Об этом она сказала в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нарушений стало на порядок меньше, гораздо меньше, но каждое из них невозможно скрыть", — подчеркнула Памфилова.

Она также заявила, что российская избирательная система является "одной из самых, если не самой прозрачной в мире".