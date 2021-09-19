Итоговая онлайн-явка на выборах депутатов Госдумы в Москве составила 96,5%

Более 1,94 млн человек приняли в Москве участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму. Это составляет 96,5% от зарегистрированного числа избирателей, сообщили в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.