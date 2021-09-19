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Итоговая онлайн-явка на выборах депутатов Госдумы в Москве составила 96,5%

Из 2 014 765 граждан, пожелавших проголосовать онлайн, реализовали такую возможность 1 943 590 человек.

19 сентября, 17:26

Фото © Shutterstock

Более 1,94 млн человек приняли в Москве участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму. Это составляет 96,5% от зарегистрированного числа избирателей, сообщили в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Из 2 014 765 граждан, пожелавших проголосовать онлайн, реализовали такую возможность 1 943 590 человек.

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Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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