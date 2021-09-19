Двойняшки Пугачёвой и Галкина не позвали на день рождения детей Киркорова
Для Гарри и Лизы любящие родители закатили роскошную вечеринку в стиле "Звёздных войн".
Фото © Instagram / maxgalkinru
Сыну и дочке Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Гарри и Лизе исполнилось по восемь лет, и звёздные родители устроили двойняшкам незабываемую вечеринку, передаёт портал "Дни.ру".
Гостями роскошного мероприятия в стиле "Звёздных войн" стали старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте с сыном Никитой Пресняковым и его женой. Поздравить повзрослевших Лизу и Гарри приехали и ровесники — дети бизнесменов и знаменитостей.
На детском празднике не обошлось без досужих взрослых сплетен. Светские болтуны подчеркнули, что на дне рождения не оказалось детей Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории и Мартина, как и в прошлом году. По домыслам любопытствующих, Пугачёва и Галкин не захотели видеть наследников бывшего мужа Примадонны.
Ранее Галкин показал фото с детьми-второклашками и Пугачёвой со школьной линейки. На торжественное мероприятие по случаю Дня знаний 72-летняя мама привела Лизу и Гарри лично.
Комментариев: 0