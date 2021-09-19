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Гурцкая рассказала, что голосование стало более доступным для людей с ограниченными возможностями

Условия для этой категории избирателей создаются с помощью специального комплекса, например, используется тифломаркер или онлайн-сурдоперевод.

19 сентября, 17:00

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Известная общественница и певица Диана Гурцкая заявила, что в этом году голосование на выборах в Госдуму стало ещё более доступным для людей с ограниченными возможностями, в частности для незрячих и слабовидящих.

"Сегодня в РФ около 11 миллионов избирателей с инвалидностью, при этом более чем миллиону требуется особое отношение. В Москве помощь для избирателей с нарушением зрения предусмотрена на [избирательных] участках", — сообщила певица в ЦИК.

Вместе с тем слова Гурцкой подтверждают и наблюдатели голосования. Отмечается, что такие удобные условия создаются с помощью специального комплекса, например, используется тифломаркер или онлайн-сурдоперевод.

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"Надеюсь, что в будущем это станет важной частью стратегии по защите прав граждан с инвалидностью", — заключила Гурцкая.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижегородской области организовали процедуру голосования для людей с нарушением зрения. Избиратели могут пройти процедуру волеизъявления не только онлайн с помощью специальной программы, но и на участках.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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