"Пошли в информатаку": Памфилова попросит Зюганова разобраться с членами КПРФ, мешающими работе избиркома

Глава Центризбиркома отметила, что представители партии "заваливают" избирательные комиссии "всякими документами".

Памфилова попросит Зюганова разобраться с членами КПРФ, мешающими работе избиркома. Видео © LIFE

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ближайшее время направит лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обращение с просьбой разобраться с действиями членов избиркомов от партии, которые затрудняли работу комиссии. Об этом она сказала в информационном центре ЦИК.

"Типичное сообщение, которое идёт практически со всех регионов от наших председателей комиссий: "Два дня продержались, но сегодня начался треш. Думаю, что у всех одинаково. Представители КПРФ пошли в информационную атаку, заваливают всякими документами" <...> Я уверена, что подобных указаний со стороны руководства партии быть не могло", — заявила Памфилова.

Она поручила срочно подготовить сообщение и направить обращение Зюганову, чтобы он разобрался в том, кто и зачем это делает.