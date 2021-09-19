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Регион
Опубликовано 19 сентября 2021, 19:50
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"Пошли в информатаку": Памфилова попросит Зюганова разобраться с членами КПРФ, мешающими работе избиркома

Глава Центризбиркома отметила, что представители партии "заваливают" избирательные комиссии "всякими документами".

Памфилова попросит Зюганова разобраться с членами КПРФ, мешающими работе избиркома. Видео © LIFE

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ближайшее время направит лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обращение с просьбой разобраться с действиями членов избиркомов от партии, которые затрудняли работу комиссии. Об этом она сказала в информационном центре ЦИК.

"Типичное сообщение, которое идёт практически со всех регионов от наших председателей комиссий: "Два дня продержались, но сегодня начался треш. Думаю, что у всех одинаково. Представители КПРФ пошли в информационную атаку, заваливают всякими документами" <...> Я уверена, что подобных указаний со стороны руководства партии быть не могло", — заявила Памфилова.

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Она поручила срочно подготовить сообщение и направить обращение Зюганову, чтобы он разобрался в том, кто и зачем это делает.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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