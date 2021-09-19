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Заложенность носа неожиданно оказалась одной из причин набора веса

Плохо дышащий человек не высыпается, из-за чего в него организме не вырабатываются необходимые вещества.

19 сентября, 16:49

Фото © shutterstock

Банальная заложенность носа оказалась среди причин набора веса. Как пишет турецкое издание Milliyet, даже при условии здорового питания и занятий спортом у полного человека с заложенным носом нет шансов похудеть.

Такой пациент страдает расстройством обоняния, а ночью плохо дышащий нос может привести к опасному синдрому апноэ. Таким образом заложенность не даёт человеку выспаться, из-за этого у него не вырабатываются вещества, регулирующие метаболизм, как следствие происходит набор веса. Пока человек не наладит сон, бороться с лишним весом ему будет нелегко.

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Помимо прочего, в ситуации заложенности носа спящий старается дышать ртом, что снижает уровень кислорода в крови, а значит, замедляет процесс сжигания жира в организме.

Ночной сон для плохо дышащего человека становится постоянным стрессом, что увеличивает выработку кортизола, то есть гормона стресса. В свою очередь кортизол также провоцирует образование жира в организме.

Частой причиной заложенности носа является искривления носовой перегородки, увеличение носовых раковин вследствие отёка и из-за аллергического ринита.

Ранее учёные установили, что проблемы со сном в два раза повышают риск преждевременной смерти у женщин. Известно, что в целом дамы просыпаются ночью реже, чем мужчины, но бодрствование по ночам на их организм воздействует намного серьёзнее.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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