Заложенность носа неожиданно оказалась одной из причин набора веса

Банальная заложенность носа оказалась среди причин набора веса. Как пишет турецкое издание Milliyet, даже при условии здорового питания и занятий спортом у полного человека с заложенным носом нет шансов похудеть.

Такой пациент страдает расстройством обоняния, а ночью плохо дышащий нос может привести к опасному синдрому апноэ. Таким образом заложенность не даёт человеку выспаться, из-за этого у него не вырабатываются вещества, регулирующие метаболизм, как следствие происходит набор веса. Пока человек не наладит сон, бороться с лишним весом ему будет нелегко.

Помимо прочего, в ситуации заложенности носа спящий старается дышать ртом, что снижает уровень кислорода в крови, а значит, замедляет процесс сжигания жира в организме.

Ночной сон для плохо дышащего человека становится постоянным стрессом, что увеличивает выработку кортизола, то есть гормона стресса. В свою очередь кортизол также провоцирует образование жира в организме.

Частой причиной заложенности носа является искривления носовой перегородки, увеличение носовых раковин вследствие отёка и из-за аллергического ринита.