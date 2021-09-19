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Партия пенсионеров на выборах в Заксобрание Приморья набирает почти 10% после обработки 17,46% протоколов

Ранее ЕР лидировала с 31,1% голосов, в настоящий момент партия всё ещё не уступает конкурентам — у неё 36,3%.

19 сентября, 16:47
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Партия пенсионеров на выборах депутатов Заксобрания Приморья по итогам обработки первых протоколов набирает почти 10% голосов. Лидирует же "Единая Россия", свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

Кроме того, партия "Справедливая Россия — За правду" набрала 2 566 голосов (10,69%), ЛДПР — 2 770 голосов (11,55%), КПРФ — 6 715 голосов (27,99%), а лидирует "Единая Россия", которая на данный момент набрала 8 645 голосов (36,03%).

КПРФ набирает 16,51% на выборах в думу Чукотки

КПРФ набирает 16,51% на выборах в думу Чукотки

Ранее партия "Новые люди" набирали 12,48% на выборах в Заксобрание Камчатки по итогам обработки 6% протоколов. "Единая Россия" лидировала с 31,1% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края по итогам обработки 6,02% бюллетеней.

Партия прямой демократии набирает 6,78% на выборах в Заксобрание ЕАО

Партия прямой демократии набирает 6,78% на выборах в Заксобрание ЕАО

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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