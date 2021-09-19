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"Новые люди" набирают 12,48% на выборах в Заксобрание Камчатки по итогам обработки 6% протоколов

Голосование на выборах в краевой парламент в регионе закончилось в 20:00 по местному времени (11:00 мск). Подсчёт голосов будет идти непрерывно до установления окончательных результатов.

19 сентября, 16:15
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Партия "Единая Россия" лидирует с 31,1% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края по итогам обработки 6,02% бюллетеней. Второй идёт КПРФ с 24,84% голосов, следует из данных на табло информационного центра ЦИК РФ.

Отмечается, что "Новые люди" набирают 12,48% голосов, ЛДПР — 11,07%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" набрала пока 9,42%, Партия пенсионеров — 4,73%, а "Коммунисты России" — 2,66% голосов.

Явка на выборы в России превысила 40%

Явка на выборы в России превысила 40%

Ранее Лайф сообщал, что избирательные участки закрылись в УрФО, Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье. В региональных избиркомах отметили, что голосование на выборах прошло без серьёзных нарушений.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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