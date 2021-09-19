"Новые люди" набирают 12,48% на выборах в Заксобрание Камчатки по итогам обработки 6% протоколов

Партия "Единая Россия" лидирует с 31,1% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края по итогам обработки 6,02% бюллетеней. Второй идёт КПРФ с 24,84% голосов, следует из данных на табло информационного центра ЦИК РФ.

Отмечается, что "Новые люди" набирают 12,48% голосов, ЛДПР — 11,07%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" набрала пока 9,42%, Партия пенсионеров — 4,73%, а "Коммунисты России" — 2,66% голосов.

Ранее Лайф сообщал, что избирательные участки закрылись в УрФО, Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье. В региональных избиркомах отметили, что голосование на выборах прошло без серьёзных нарушений.