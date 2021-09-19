Врио главы Тувы Ховалыг лидирует на выборах после обработки 5% протоколов

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг лидирует на выборах руководителя региона, набрав 95,45% голосов после обработки 5,35% протоколов. Об этом свидетельствуют данные на табло в информационном центре ЦИК.

Отмечается, что в результате подсчёта части голосов стало известно, что за Ховалыга проголосовало 4153 местных жителя. На втором месте кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол с 1,13%.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.