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Врио главы Тувы Ховалыг лидирует на выборах после обработки 5% протоколов

По данным ЦИК, к этому часу на втором месте находится кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол с 1,13%.

19 сентября, 16:38

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг лидирует на выборах руководителя региона, набрав 95,45% голосов после обработки 5,35% протоколов. Об этом свидетельствуют данные на табло в информационном центре ЦИК.

Отмечается, что в результате подсчёта части голосов стало известно, что за Ховалыга проголосовало 4153 местных жителя. На втором месте кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол с 1,13%.

Экзитпол: На выборах главы Тувы побеждает врио губернатора Ховалыг

Экзитпол: На выборах главы Тувы побеждает врио губернатора Ховалыг

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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