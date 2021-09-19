На выборах в РФ недействительными признаны 8539 бюллетеней

К настоящему моменту более 8,5 тысячи бюллетеней на выборах в 17 регионах признаны недействительными. Такие данные в информационном центре ЦИК приводила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"По состоянию на 17:30 мск у нас в 17 субъектах РФ имеются случаи признания недействительными бюллетеней. Всего на 54 участках недействительными признано 8539 бюллетеней", — отметила она.

При этом Памфилова также заявила, что нарушений на выборах в России стало на порядок меньше по сравнению с показателями предыдущих избирательных циклов.