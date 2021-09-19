На выборах в РФ недействительными признаны 8539 бюллетеней
Они зарегистрированы на 54 избирательных участках в 17 регионах страны.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
К настоящему моменту более 8,5 тысячи бюллетеней на выборах в 17 регионах признаны недействительными. Такие данные в информационном центре ЦИК приводила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"По состоянию на 17:30 мск у нас в 17 субъектах РФ имеются случаи признания недействительными бюллетеней. Всего на 54 участках недействительными признано 8539 бюллетеней", — отметила она.
При этом Памфилова также заявила, что нарушений на выборах в России стало на порядок меньше по сравнению с показателями предыдущих избирательных циклов.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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