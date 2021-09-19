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Дегтярёв с большим отрывом лидирует на выборах губернатора Хабаровского края после обработки половины протоколов

За политика, представляющего ЛДПР, отдали голоса 57,81% избирателей.

19 сентября, 16:24
<p>Михаил Дегтярёв. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65007/photos/65248" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Михаил Дегтярёв. Фото © Kremlin.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, представляющий ЛДПР, лидирует на выборах главы региона с 57,81% голосов после обработки 50,19% протоколов. Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК РФ.

За Марину Ким, представляющую "Справедливую Россию — За правду", свои голоса отдали 24,31% местных жителей, за Владимира Парфёнова из Партии пенсионеров — 10,24%, за Бабека Мамедова от партии "Родина" — 3,28%.

"Новые люди" набирают 12,48% на выборах в Заксобрание Камчатки по итогам обработки 6% протоколов

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Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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