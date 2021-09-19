Дегтярёв с большим отрывом лидирует на выборах губернатора Хабаровского края после обработки половины протоколов

За Марину Ким, представляющую "Справедливую Россию — За правду", свои голоса отдали 24,31% местных жителей, за Владимира Парфёнова из Партии пенсионеров — 10,24%, за Бабека Мамедова от партии "Родина" — 3,28%.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.



