Дегтярёв с большим отрывом лидирует на выборах губернатора Хабаровского края после обработки половины протоколов
За политика, представляющего ЛДПР, отдали голоса 57,81% избирателей.
Михаил Дегтярёв. Фото © Kremlin.ru
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, представляющий ЛДПР, лидирует на выборах главы региона с 57,81% голосов после обработки 50,19% протоколов. Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК РФ.
За Марину Ким, представляющую "Справедливую Россию — За правду", свои голоса отдали 24,31% местных жителей, за Владимира Парфёнова из Партии пенсионеров — 10,24%, за Бабека Мамедова от партии "Родина" — 3,28%.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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