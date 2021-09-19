Венедиктов вручил Памфиловой футболку с изображением носившегося по участку енота Тома
Зверёк стал маскотом Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Будет выпущен мерч с животным, например значки.
Венедиктов вручает Памфиловой футболку с изображением енота. Видео © Телеграм-канал Daily Storm
В ходе брифинга руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов подарил председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой футболку с фотографией енота Тома, которого избрали символом штаба, причём не на один раз. Об этом сообщает издание Daily Storm.
Вместе с этим глава Центризбиркома рассказала о своём опыте отмены общедоступной трансляции с выборов в Госдуму. Памфилова отметила в первую очередь отличное качество, которое повысилось благодаря сниженному числу подключений.
"Сейчас качество отличное. У нас нет жалоб ни от одной партии по поводу наблюдения. Выдали всем аккаунты столько, сколько просили, сколько могут освоить, наблюдать. Благодарят, качество хорошее. Степень фейков уменьшается", — сообщила она.
Ссылка, по которой осуществляется наблюдение за голосованием, может использоваться в качестве первоисточника. Однако Памфилова отмечает, что не у каждого пользователя есть функция перемотки видео. Пользователи, которые лишены этой функции, могут обратиться в партийные и федеральные штабы наблюдения.
"То есть нет проблем. Можно всё это взять, всё зафиксировать, потом можно в суд обращаться. Поэтому в основном мы видим сейчас плюсы", — заключила она.
Напомним, в Москве на избирательном участке бегал енот семь минут от полиции. Судя по кадрам с места событий, ловили зверька не только правоохранители, но и очевидцы. В конце концов Тома передали горе-хозяину. Ждёт ли мужчину какое-то наказание, пока не известно.
Ранее Элла Памфилова предложила ввести неделю каникул в школах в октябре для проведения выборов. Глава ЦИК отметила, что второй осенний месяц является самым маломобильным. По её словам, проводить голосование именно в этот период можно было бы "без больших потерь".
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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