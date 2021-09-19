Венедиктов вручил Памфиловой футболку с изображением носившегося по участку енота Тома

Венедиктов вручает Памфиловой футболку с изображением енота. Видео © Телеграм-канал Daily Storm

В ходе брифинга руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов подарил председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой футболку с фотографией енота Тома, которого избрали символом штаба, причём не на один раз. Об этом сообщает издание Daily Storm.

Вместе с этим глава Центризбиркома рассказала о своём опыте отмены общедоступной трансляции с выборов в Госдуму. Памфилова отметила в первую очередь отличное качество, которое повысилось благодаря сниженному числу подключений.

"Сейчас качество отличное. У нас нет жалоб ни от одной партии по поводу наблюдения. Выдали всем аккаунты столько, сколько просили, сколько могут освоить, наблюдать. Благодарят, качество хорошее. Степень фейков уменьшается", — сообщила она.

Ссылка, по которой осуществляется наблюдение за голосованием, может использоваться в качестве первоисточника. Однако Памфилова отмечает, что не у каждого пользователя есть функция перемотки видео. Пользователи, которые лишены этой функции, могут обратиться в партийные и федеральные штабы наблюдения.

"То есть нет проблем. Можно всё это взять, всё зафиксировать, потом можно в суд обращаться. Поэтому в основном мы видим сейчас плюсы", — заключила она.

Напомним, в Москве на избирательном участке бегал енот семь минут от полиции. Судя по кадрам с места событий, ловили зверька не только правоохранители, но и очевидцы. В конце концов Тома передали горе-хозяину. Ждёт ли мужчину какое-то наказание, пока не известно.

Ранее Элла Памфилова предложила ввести неделю каникул в школах в октябре для проведения выборов. Глава ЦИК отметила, что второй осенний месяц является самым маломобильным. По её словам, проводить голосование именно в этот период можно было бы "без больших потерь".