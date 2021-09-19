НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Томской области после обработки первых протоколов

В активе партии свыше 42% голосов избирателей. На втором месте ЛДПР (20,97%), а замыкает тройку КПРФ (16,48%).

19 сентября, 16:26
<p>Фото © <a href="https://er.ru/multimedia/photo/vtoroj-den-golosovaniya-na-vyborah-deputatov-gosdumy-zakonodatelnyh-organov-i-glav-subektov-federacii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт "Единой России"</a></p>

Фото © Сайт "Единой России"

"Единая Россия" лидирует в Законодательную думу Томской области после обработки первых протоколов голосования. Такие данные показывает табло в информационном центре ЦИК.

Так, по итогам обработки 1,04% протоколов за "Единую Россию" свои голоса отдали 42,51% избирателей. Следом идёт ЛДПР (20,97%), а замыкает тройку КПРФ (16,48%). Остальные партии набрали менее 10% голосов.

Явка на думские выборы в России превысила 45%

Явка на думские выборы в России превысила 45%

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Международные наблюдатели из СНГ заявили о желании перенять российский опыт голосования

сегодня в 16:57

В восьми регионах России на думских выборах зафиксировано 12 случаев вброса бюллетеней

сегодня в 16:54

"Пошли в информатаку": Памфилова попросит Зюганова разобраться с членами КПРФ, мешающими работе избиркома

сегодня в 16:50

Заложенность носа неожиданно оказалась одной из причин набора веса

сегодня в 16:49

Партия пенсионеров на выборах в Заксобрание Приморья набирает почти 10% после обработки 17,46% протоколов

сегодня в 16:47

Новости партнеров

Layer 1