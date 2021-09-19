"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Томской области после обработки первых протоколов
В активе партии свыше 42% голосов избирателей. На втором месте ЛДПР (20,97%), а замыкает тройку КПРФ (16,48%).
Фото © Сайт "Единой России"
"Единая Россия" лидирует в Законодательную думу Томской области после обработки первых протоколов голосования. Такие данные показывает табло в информационном центре ЦИК.
Так, по итогам обработки 1,04% протоколов за "Единую Россию" свои голоса отдали 42,51% избирателей. Следом идёт ЛДПР (20,97%), а замыкает тройку КПРФ (16,48%). Остальные партии набрали менее 10% голосов.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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