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КПРФ набирает 16,51% на выборах в думу Чукотки

Лидерство пока у "Единой России" с результатом 46,12% голосов. Местная дума избирается сроком на пять лет.

19 сентября, 16:28

Фото © ТАСС / Невар Виталий

"Единая Россия" лидирует на выборах в Думу Чукотского автономного округа с результатом 46,12% голосов. Таковы данные информационного центра ЦИК РФ по итогам обработки 18,18% протоколов участковых избирательных комиссий.

Остальные голоса распределились следующим образом: ЛДПР — 1184, или 21,39%; КПРФ — 914, или 16,51%; "Справедливая Россия — За правду" набирает 679 голосов, или 12,27%.

Местная Дума — это постоянно действующий высший законодательный орган Чукотского автономного округа. Срок полномочий депутатов одного созыва — пять лет.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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