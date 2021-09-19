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Во ФСИН назвали провокацией информацию об избиении в колонии осуждённого за шпионаж Уилана

Время нахождения американца в административном здании зафиксировано камерами наблюдения, видео будет направлено в соответствующие органы для правовой экспертизы действий сотрудников и заключённого.

19 сентября, 16:44
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/paulnwhelan?z=photo15368640_416737470/photos15368640" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пол Уилан</a></p>

Фото © VK / Пол Уилан

Осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана никто не бил в колонии. Об этом сообщило управление ФСИН по Мордовии.

"Информация о том, что осуждённого Пола Уилана якобы кто-то ударил в здании администрации исправительной колонии, не соответствует действительности", — приводит текст релиза ТАСС.

Сотрудники исправительного учреждения не допускали никаких нарушений в общении с осуждённым, а представленная информация является провокацией, заявили в ведомстве.

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Уилан посетил штаб колонии, чтобы позвонить по телефону, воспользовавшись законным правом. Сотрудники учреждения любезно его предоставили, заметили во ФСИН. Отмечается, что всё время пребывания Уилана в административном здании колонии записано на видео, оно будет направлено в соответствующие органы для правовой экспертизы действий сотрудников и поведения заключённого.

О том, что Пола Уилана якобы ударили в колонии, сообщил его адвокату Ольге Карловой брат осуждённого Дэвид. По его словам, всё произошло 10 сентября и момент попал на камеру, а один из сотрудников может подтвердить данный факт.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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