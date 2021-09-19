Во ФСИН назвали провокацией информацию об избиении в колонии осуждённого за шпионаж Уилана

Осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана никто не бил в колонии. Об этом сообщило управление ФСИН по Мордовии.

"Информация о том, что осуждённого Пола Уилана якобы кто-то ударил в здании администрации исправительной колонии, не соответствует действительности", — приводит текст релиза ТАСС.

Сотрудники исправительного учреждения не допускали никаких нарушений в общении с осуждённым, а представленная информация является провокацией, заявили в ведомстве.

Уилан посетил штаб колонии, чтобы позвонить по телефону, воспользовавшись законным правом. Сотрудники учреждения любезно его предоставили, заметили во ФСИН. Отмечается, что всё время пребывания Уилана в административном здании колонии записано на видео, оно будет направлено в соответствующие органы для правовой экспертизы действий сотрудников и поведения заключённого.