400 сигналов о нарушениях на думских выборах поступили в НОМ

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) за время проведения думских выборов получила 400 сигналов о нарушениях. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ Алёна Булгакова.

"В ситуационный центр поступило 135 тысяч сообщений о выборах информационного характера, 400 сигналов о нарушениях, распознан 181 фейк", — сказала эксперт в ходе специального эфира Лайфа "Ночь выборов".

Член ОП также отметила, что сигналов о нарушениях во время нынешнего голосования поступало в два раза меньше, чем во время предыдущих выборов федерального значения.