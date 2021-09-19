400 сигналов о нарушениях на думских выборах поступили в НОМ
За время трёхдневного голосования в ситуационный центр также поступило 135 тысяч сообщений информационного характера, кроме того, был распознан 181 фейк.
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Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) за время проведения думских выборов получила 400 сигналов о нарушениях. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ Алёна Булгакова.
"В ситуационный центр поступило 135 тысяч сообщений о выборах информационного характера, 400 сигналов о нарушениях, распознан 181 фейк", — сказала эксперт в ходе специального эфира Лайфа "Ночь выборов".
Член ОП также отметила, что сигналов о нарушениях во время нынешнего голосования поступало в два раза меньше, чем во время предыдущих выборов федерального значения.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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