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В восьми регионах России на думских выборах зафиксировано 12 случаев вброса бюллетеней

В этих ситуациях все бланки были признаны недействительными. Проводятся проверки, в том числе и правоохранителями.

19 сентября, 16:54
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова подтвердила, что имели место 12 случаев вброса избирательных бюллетеней на участках в восьми регионах России, а именно в Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, в Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.

"Подтвердились 12 случаев вброса бюллетеней в восьми субъектах РФ. Вот на всю страну, а не тот хайп, который идёт по некоторым информационным потокам", — сообщила Памфилова в информационном центре ЦИК РФ, указав, что все бланки были признаны недействительными.

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Ранее в Общественной палате показали, как волонтёры пресекают вбросы на выборах в Госдуму. Как отметил Максим Григорьев, с помощью записи видеотрансляции можно зафиксировать не только махинации с бланками, но и переписывание протоколов или несоблюдение коронавирусных ограничений.

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Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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