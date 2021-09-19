В восьми регионах России на думских выборах зафиксировано 12 случаев вброса бюллетеней

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова подтвердила, что имели место 12 случаев вброса избирательных бюллетеней на участках в восьми регионах России, а именно в Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, в Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.

"Подтвердились 12 случаев вброса бюллетеней в восьми субъектах РФ. Вот на всю страну, а не тот хайп, который идёт по некоторым информационным потокам", — сообщила Памфилова в информационном центре ЦИК РФ, указав, что все бланки были признаны недействительными.

Ранее в Общественной палате показали, как волонтёры пресекают вбросы на выборах в Госдуму. Как отметил Максим Григорьев, с помощью записи видеотрансляции можно зафиксировать не только махинации с бланками, но и переписывание протоколов или несоблюдение коронавирусных ограничений.