Международные наблюдатели из СНГ заявили о желании перенять российский опыт голосования

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ высоко оценили уровень подготовки нынешних выборов в России и выразили желание позаимствовать опыт в сфере видеонаблюдения за ходом голосования. Об этом заявил журналистам руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя Сената Парламента Узбекистана Шухрат Чуллиев.

"Нам очень импонирует высокий уровень организации проведения выборов — видно, что поработала не только ЦИК, что чувствуется, но и многие общественные организации тоже. Очень многое хотелось бы перенять в сфере высоких технологий. И активность населения неплохая", — пояснил он.

В свою очередь, сербский политолог Душан Пророкович отметил, что во всей Восточной Европе нельзя найти случаев, когда за выборами можно было бы следить в режиме реального времени, а также устранять нарушения.

"Для нас очевидно, что эти выборы — не только вопрос демократической процедуры, но и вопрос геополитики", — подчеркнул он.

Кроме того, председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский оценил высокий интерес к выборам среди жителей Донбасса. По его словам, для них было открыто 15 специализированных участков на территории Ростовской области. В связи с этим возник нереальный поток желающих проголосовать. Так, как указал эксперт, в течение трёх дней выборов было организовано примерно 800 рейсов из ДНР и 600 рейсов из ЛНР, чтобы люди просто-напросто исполнили гражданский долг.