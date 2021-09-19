Международные наблюдатели из СНГ заявили о желании перенять российский опыт голосования
В частности, эксперты восхитились возможностью видеонаблюдения. Стало очевидным, что выборы в РФ — вопрос не только демократической процедуры, но и геополитики, отметил один из экспертов.
Фото © LIFE
Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ высоко оценили уровень подготовки нынешних выборов в России и выразили желание позаимствовать опыт в сфере видеонаблюдения за ходом голосования. Об этом заявил журналистам руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя Сената Парламента Узбекистана Шухрат Чуллиев.
"Нам очень импонирует высокий уровень организации проведения выборов — видно, что поработала не только ЦИК, что чувствуется, но и многие общественные организации тоже. Очень многое хотелось бы перенять в сфере высоких технологий. И активность населения неплохая", — пояснил он.
"Сейчас будет заявление в полицию!": В ЦИК РФ провели эксперимент по "вбросу" избирательных бюллетеней
В свою очередь, сербский политолог Душан Пророкович отметил, что во всей Восточной Европе нельзя найти случаев, когда за выборами можно было бы следить в режиме реального времени, а также устранять нарушения.
"Для нас очевидно, что эти выборы — не только вопрос демократической процедуры, но и вопрос геополитики", — подчеркнул он.
Кроме того, председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский оценил высокий интерес к выборам среди жителей Донбасса. По его словам, для них было открыто 15 специализированных участков на территории Ростовской области. В связи с этим возник нереальный поток желающих проголосовать. Так, как указал эксперт, в течение трёх дней выборов было организовано примерно 800 рейсов из ДНР и 600 рейсов из ЛНР, чтобы люди просто-напросто исполнили гражданский долг.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Лента новостей
В восьми регионах России на думских выборах зафиксировано 12 случаев вброса бюллетеней
сегодня в 16:54
"Пошли в информатаку": Памфилова попросит Зюганова разобраться с членами КПРФ, мешающими работе избиркома
сегодня в 16:50
Заложенность носа неожиданно оказалась одной из причин набора веса
сегодня в 16:49
Комментариев: 0