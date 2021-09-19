В Москве закрылись избирательные участки

В Москве в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки в заключительный день голосования на выборах в Государственную думу. В российской столице работало более 3,6 тысячи участков.

Отметим, что третий, заключительный день выборов завершился ещё в более 50 регионах страны. Речь идёт о субъектах, входящих в Центральный, Южный, Северо-Западный федеральные округа, а также части регионов Приволжья и Северном Кавказе.

Отметим, что в столице кроме выборов в Госдуму также состоялись довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. А в Подмосковье в эти дни прошло голосование за кандидатов в областную думу и органы местного самоуправления в ряде городских округов.