В Москве закрылись избирательные участки
Третий, заключительный день голосования на думских выборах также завершился ещё в более 50 регионах страны.
Фото © LIFE
В Москве в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки в заключительный день голосования на выборах в Государственную думу. В российской столице работало более 3,6 тысячи участков.
Отметим, что третий, заключительный день выборов завершился ещё в более 50 регионах страны. Речь идёт о субъектах, входящих в Центральный, Южный, Северо-Западный федеральные округа, а также части регионов Приволжья и Северном Кавказе.
Отметим, что в столице кроме выборов в Госдуму также состоялись довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. А в Подмосковье в эти дни прошло голосование за кандидатов в областную думу и органы местного самоуправления в ряде городских округов.
Ранее Лайф рассказывал, что избирательные участки закрылись в УрФО, Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье, а также на Дальнем Востоке.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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