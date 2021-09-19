Памфилова напомнила избиркомам про предстоящую непростую ночь под камерами

Ночь после думских выборов будет непростой, все избиркомы должны работать под камерами, указала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Ещё раз напоминайте всем членам комиссий, что работают под камерами. Предстоящая ночь будет непростая", — заявила она в информационном центре ЦИК.

Памфилова отметила, что все процедуры, которые будут совершать избиркомы, должны сопровождаться разного рода объявлениями, дабы избежать инсинуаций и спекуляций. Она также подчеркнула, что в данный момент идёт целый ряд провокаций, в частности членов комиссий донимают несущественными обращениями, чтобы специально вывести из строя.