Памфилова напомнила избиркомам про предстоящую непростую ночь под камерами
Глава ЦИК РФ также добавила, что в данный момент идёт целый ряд провокаций, в частности членов комиссий донимают несущественными обращениями, чтобы специально вывести из строя.
Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ
Ночь после думских выборов будет непростой, все избиркомы должны работать под камерами, указала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Ещё раз напоминайте всем членам комиссий, что работают под камерами. Предстоящая ночь будет непростая", — заявила она в информационном центре ЦИК.
Памфилова отметила, что все процедуры, которые будут совершать избиркомы, должны сопровождаться разного рода объявлениями, дабы избежать инсинуаций и спекуляций. Она также подчеркнула, что в данный момент идёт целый ряд провокаций, в частности членов комиссий донимают несущественными обращениями, чтобы специально вывести из строя.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах, большинство участков уже закрылись. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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