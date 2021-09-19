Явка на онлайн-голосование в Севастополе составила 89,6%

В Севастополе, где было доступно дистанционное электронное голосование, проголосовало 89,64% от числа тех, кто получил такую возможность. Об этом говорится на табло Центральной избирательной комиссии.

Участки в городе закрылись в 20:00 по московскому времени, всего возможностью отдать голос онлайн воспользовались 18 619 граждан из 20 772 заявленных.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.