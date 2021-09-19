В ЦИК заявили об увеличении негативного потока о выборах в России в иностранных СМИ

В зарубежных СМИ в разы увеличился поток негативной информации о выборах в Госдуму РФ во время избирательной кампании. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов.

"Увеличился поток негативной информации в иностранных массмедиа, который ретранслировался в соцсетях, телеграм-каналах в первую очередь. Негативная информация по мере приближения к выборам увеличилась в разы, особенно со стороны коллективного Запада, она ретранслировалась в наше информационное пространство уже в переводе и на русском языке", — сказал он в информационном центре ЦИК.