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В ЦИК заявили об увеличении негативного потока о выборах в России в иностранных СМИ

По мере приближения к голосованию сообщения ретранслировались в информационное пространство уже в переводе и на русский язык, отметил Игорь Борисов.

19 сентября, 17:31
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В зарубежных СМИ в разы увеличился поток негативной информации о выборах в Госдуму РФ во время избирательной кампании. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов.

"Увеличился поток негативной информации в иностранных массмедиа, который ретранслировался в соцсетях, телеграм-каналах в первую очередь. Негативная информация по мере приближения к выборам увеличилась в разы, особенно со стороны коллективного Запада, она ретранслировалась в наше информационное пространство уже в переводе и на русском языке", — сказал он в информационном центре ЦИК.

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Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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