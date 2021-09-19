В Техасе военный самолёт рухнул рядом с жилым сектором, повредив два дома
По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадало минимум три человека. При этом модель воздушного судна и причина крушения пока не сообщаются.
Фото © Twitter / United States News Block
В Техасе военный самолёт рухнул рядом с жилым сектором, повредив два дома. Видео © Соцсети
В США потерпел крушение учебно-тренировочный военный самолёт. Воздушное судно разбилось в штате Техас. Об этом сообщает United States News Block со ссылкой на пожарный департамент города Форт-Уэрта.
"Самолёт врезался в жилой дом, повреждены два здания. Есть раненые, общее количество пока не известно", — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, минимум три человека пострадали, их доставили в больницу. При этом модель самолёта и причина крушения пока не сообщаются. Сколько людей было на борту судна, неизвестно. В Сети появились видео с места катастрофы. На кадрах видно, что боевая машина рухнула рядом с жилыми домами, также заметен огромный столб густого чёрного дыма.
Ранее Лайф сообщал, что в Ханты-Мансийском автономном округе в болото упал гидросамолёт, в котором находилось два человека. По нашим данным, летательный аппарат сделал несколько кругов над озером, а затем ушёл в штопор и рухнул.
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