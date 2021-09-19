В Техасе военный самолёт рухнул рядом с жилым сектором, повредив два дома. Видео © Соцсети

В США потерпел крушение учебно-тренировочный военный самолёт. Воздушное судно разбилось в штате Техас. Об этом сообщает United States News Block со ссылкой на пожарный департамент города Форт-Уэрта.

"Самолёт врезался в жилой дом, повреждены два здания. Есть раненые, общее количество пока не известно", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, минимум три человека пострадали, их доставили в больницу. При этом модель самолёта и причина крушения пока не сообщаются. Сколько людей было на борту судна, неизвестно. В Сети появились видео с места катастрофы. На кадрах видно, что боевая машина рухнула рядом с жилыми домами, также заметен огромный столб густого чёрного дыма.