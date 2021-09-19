В ОП оценили итоги выборов на Дальнем Востоке с учётом большой конкуренции

Исходя из первых данных голосования, у "Единой России" хороший результат на Дальнем Востоке, где была большая конкуренция, а в некоторых регионах уверенный процент набрала КПРФ. Об этом заявил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Мы явно видим, судя по первым данным, везде у "Единой России" большой результат. И, наверное, единственное, что изменилось, — это то, что в тех регионах Дальневосточного федерального округа, где традиционно лидировал ЛДПР, лидирует теперь КПРФ", — сказал он Лайфу.

Также Григорьев отдельно отметил уверенную победу Михаила Дегтярёва в Хабаровском крае, где ему удалось хорошо себя зарекомендовать как человека, связанного с регионом и решающего конкретные проблемы. Поэтому он и получил такой весомый результат, заметил председатель Координационного совета.

"Для нас очень важно соблюдение закона, и явка носит абсолютно естественный характер. Конечно, интерес был проявлен большой к этим выборам — и люди активно участвовали, активно шла избирательная кампания. Была большая конкуренция", — заключил наш собеседник.