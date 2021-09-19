Захарян рвётся в сборную: Гол молодого таланта приносит "Динамо" победу над "Сочи" в матче РПЛ
Бело-голубые во втором тайме сумели поразить ворота южан ещё один раз, однако после проверки он был отменён.
Фото © ФК "Динамо"
Московское "Динамо" одержало волевую победу в матче седьмого тура РПЛ, обыграв на выезде "Сочи" со счётом 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал молодой талант "Динамо" и главная надежда всей сборной Арсен Захарян. При этом по ходу матча бело-голубые поразили ворота сочинцев ещё раз, однако взятие ворот Моро было отменено после проверки.
Благодаря этому результату "Динамо" поднялось на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 16 очков. "Сочи" же идёт на третьей позиции, имея в активе на один балл меньше.
Футбол. Интересное по теме
Настоящий триллер: "Манчестер Юнайтед" благодаря голам Роналду и Лингарда и отбитому пенальти Де Хеа обыграл "Вест Хэм"
сегодня в 17:02
Тульский "Арсенал" вырвал победу у "Нижнего Новгорода", забив в добавленное время
сегодня в 15:52
Месси с семьёй может переехать в замок под Парижем за 48 миллионов евро
сегодня в 12:41
Комментариев: 0