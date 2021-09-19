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Захарян рвётся в сборную: Гол молодого таланта приносит "Динамо" победу над "Сочи" в матче РПЛ

Бело-голубые во втором тайме сумели поразить ворота южан ещё один раз, однако после проверки он был отменён.

19 сентября, 18:15
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Московское "Динамо" одержало волевую победу в матче седьмого тура РПЛ, обыграв на выезде "Сочи" со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал молодой талант "Динамо" и главная надежда всей сборной Арсен Захарян. При этом по ходу матча бело-голубые поразили ворота сочинцев ещё раз, однако взятие ворот Моро было отменено после проверки.

Талантливый игрок "Динамо" Захарян попал в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет

Талантливый игрок "Динамо" Захарян попал в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет

Благодаря этому результату "Динамо" поднялось на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 16 очков. "Сочи" же идёт на третьей позиции, имея в активе на один балл меньше.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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