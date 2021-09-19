Пять партий проходят в Госдуму по итогам обработки 9% протоколов — первые данные ЦИК
Так, большинство голосов за "Единой Россией", следом идут КПРФ и ЛДПР.
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По итогам обработки 9% бюллетеней пять партий набирают необходимое количество голосов для прохода в Госдуму. Такие данные приводит Центризбирком.
Так, "Единая Россия" набрала 38,68%, за КПРФ свои голоса отдали 25,11% избирателей, ЛДПР — 9,59%, за партию "Новые люди" — 7,89%, а за "Справедливую Россию — За правду" — 6,66%.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова не стала делать предварительных выводов и призвала дождаться обработки всех бюллетеней.
Напомним, голосование проходило в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Россияне избирали состав Госдумы, 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием и подсчётом голосов можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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