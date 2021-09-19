Пять партий проходят в Госдуму по итогам обработки 9% протоколов — первые данные ЦИК

По итогам обработки 9% бюллетеней пять партий набирают необходимое количество голосов для прохода в Госдуму. Такие данные приводит Центризбирком.

Так, "Единая Россия" набрала 38,68%, за КПРФ свои голоса отдали 25,11% избирателей, ЛДПР — 9,59%, за партию "Новые люди" — 7,89%, а за "Справедливую Россию — За правду" — 6,66%.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова не стала делать предварительных выводов и призвала дождаться обработки всех бюллетеней.