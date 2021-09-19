На выборах главы Ульяновской области лидирует Русских

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона. После обработки 0,20% протоколов он набирает 84,6% голосов. Об этом свидетельствуют первые данные Центризбиркома.

Геннадий Бударин (партия "Зелёные") предварительно набирает 5,38% голосов, Светлана Горева ("Новые люди") — 4,64%, Сергей Маринин (ЛДПР) — 4,45%.

8 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области, врио главы региона был назначен Алексей Русских.

Голосование на территории России официально завершено. Согласно первым данным ЦИК, после обработки 10% протоколов партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Госдуму.