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На выборах главы Ульяновской области лидирует Русских

На втором месте — Геннадий Бударин, предварительно он набирает 5,38% голосов.

19 сентября, 18:25

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона. После обработки 0,20% протоколов он набирает 84,6% голосов. Об этом свидетельствуют первые данные Центризбиркома.

Геннадий Бударин (партия "Зелёные") предварительно набирает 5,38% голосов, Светлана Горева ("Новые люди") — 4,64%, Сергей Маринин (ЛДПР) — 4,45%.

8 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области, врио главы региона был назначен Алексей Русских.

Вячеслав Володин в своём округе предварительно набирает 75,21% голосов

Вячеслав Володин в своём округе предварительно набирает 75,21% голосов

Голосование на территории России официально завершено. Согласно первым данным ЦИК, после обработки 10% протоколов партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Госдуму.

За голосованием и подсчётом результатов можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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