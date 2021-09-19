На выборах главы Ульяновской области лидирует Русских
На втором месте — Геннадий Бударин, предварительно он набирает 5,38% голосов.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона. После обработки 0,20% протоколов он набирает 84,6% голосов. Об этом свидетельствуют первые данные Центризбиркома.
Геннадий Бударин (партия "Зелёные") предварительно набирает 5,38% голосов, Светлана Горева ("Новые люди") — 4,64%, Сергей Маринин (ЛДПР) — 4,45%.
8 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области, врио главы региона был назначен Алексей Русских.
Голосование на территории России официально завершено. Согласно первым данным ЦИК, после обработки 10% протоколов партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Госдуму.
За голосованием и подсчётом результатов можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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