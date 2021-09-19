Кибератаки в дни выборов в Госдуму не оказали значимого эффекта, заявил глава Минцифры

С точки зрения инфраструктуры DDoS-атаки на российские ресурсы в период голосований на выборах в Государственную думу были "фокусными" и не оказали видимого эффекта. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в информационном центре ЦИК.

"Те DDoS-атаки, которые были, значимого эффекта не оказали. <…> Атаки были такие фокусные, узконаправленные. Когда сам сервис ДЭГ (дистанционного электронного голосования. — Прим. Лайфа) не удалось положить, атаки начались на системные сервисы госуслуг, прежде всего это авторизация, которая нужна для того, чтобы проголосовать в электронном виде. Но, как я уже сказал, с точки зрения инфраструктуры и "кибербеза" всё прошло планово, заметного эффекта это не оказало", — отметил министр.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов. "Это просто катастрофа", — указала она. Половина DDoS-нападений шла с территории США, а четверть — из Германии. Также они проходили из России и Китая.