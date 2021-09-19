Владимир Машков: Избиратели поверили не обещаниям конкурентов, а народной программе "Единой России"

Избиратели поверили не красивым обещаниям конкурентов, а конкретным планам народной программы "Единой России". С таким заявлением выступил народный артист РФ Владимир Машков, выступая в федеральном штабе общественной поддержки единороссов. Он добавил, что кандидаты из первой пятёрки от партии стали настоящими героями избирательной кампании, за которых люди отдали свои голоса.

"Сегодня здесь собралась настоящая команда. Благодаря доверию и поддержке людей нам удалось добиться успеха. Уже можно сказать, что это действительно победа", — сказал артист.

Машков поблагодарил всех, кто был причастен к победе "Единой России", в том числе работников избирательных штабов и самих представителей партии власти.

"Спасибо нашим кандидатам за то, что они с весны работали бок о бок с людьми в регионах. И отдельное спасибо нашей федеральной пятёрке", — подчеркнул Машков.

Ранее сообщалось, что после подсчёта 12,68% протоколов участковых избирательных комиссий в 131 одномандатном округе лидирует "Единая Россия". КПРФ — в десяти округах, "Справедливая Россия — За правду" — в пяти, "Новые люди" — в одном, "Гражданская платформа" — также в одном.

По данным ЦИК, партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер по итогам обработки 10% протоколов.