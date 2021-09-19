Вассерман предварительно лидирует в своём округе на выборах в Госдуму

Телеведущий Анатолий Вассерман лидирует на выборах в Государственную думу России по одномандатному округу в Москве. Данные ЦИК свидетельствуют, что после обработки 0,40% протоколов он набрал 37,50% голосов.

Ранее Лайф писал, что п осле обработки 10% протоколов в Государственную думу проходит пять партий . "Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.